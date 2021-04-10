Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала парламент немедленно возвратить в Киев посла из-за масштабного стягивания войск России к границе Украины.

Об этом говорится в тексте выступления главы государства, обнародованном на сайте президента Грузии, пишет Корреспондент.

— Я не хочу заканчивать это выступление сегодня, 9 апреля, в день укрепления нашей независимости, без упоминания нынешней борьбы наших украинских друзей и выражения солидарности с ними! Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев, — заявила президент.

Отметим, ранее заявление в связи с ситуацией на Донбассе принял и комитет парламента Грузии по внешним связям. Дипломаты выразили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в заявлении говорилось, что Грузия приветствует углубление отношений между НАТО и Украиной и поддерживает более активное участие Североатлантического союза в Черноморском регионе как фактор повышения стабильности.

Ранее Владимир Познер, прибывший в Грузию, чтобы отметить свое 87-летие, покинул страну в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями оппозиционных партий и их сторонников.