Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко третий раз закрыл дело по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии «Роттердам+».

Об этом сообщает Экономическая правда.

В НАБУ заявили, что обжалуют «и это решение о закрытии дела прокурору высшего уровня, а также в очередной раз обратится к Генеральному прокурору для изменения старшего группы прокуроров, который прибегает к любым действиям, чтобы предотвратить направление дела в ВАКС».

— Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко, — добавили в Бюро.

В НАБУ убеждены, что собранные доказательства в производстве достаточны, чтобы именно суд определял обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы «Роттердам +».

— Мы убеждены, что решение судьбы «Роттердам+» вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам общества и государства. Это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица, — добавили в НАБУ.

Напомним, в октябре 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил возобновить расследование схемы поставок угля «Роттердам +».