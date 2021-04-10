Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о скорых переговорах стран без участия России.
Об этом пишет Корреспондент.
Алексей Резников заявил, что вскоре должны пройти переговоры в формате Украина – Франция – Германия, на которых не будет представителя РФ. По его словам, дипломатическое общение по этому вопросу начнется в скором времени.
— Я думаю, будет разговор трех лидеров стран «нормандского формата», без участия представителя Кремля, — сказал Алексей Резников.
Он добавил, что обострение на Донбассе со стороны России воспринимает как элемент информационной войны, которая является составляющей гибридного противостояния с РФ.
— Создание этого накала, это как раз создание панического возможного настроя общества, — пояснил вице-премьер-министр.
Напомним, в марте глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи политических советников лидеров государств «нормандской четверки» призвал принять совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
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Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о скорых переговорах стран без участия России.
Об этом пишет Корреспондент.
Алексей Резников заявил, что вскоре должны пройти переговоры в формате Украина – Франция – Германия, на которых не будет представителя РФ. По его словам, дипломатическое общение по этому вопросу начнется в скором времени.
— Я думаю, будет разговор трех лидеров стран «нормандского формата», без участия представителя Кремля, — сказал Алексей Резников.
Он добавил, что обострение на Донбассе со стороны России воспринимает как элемент информационной войны, которая является составляющей гибридного противостояния с РФ.
— Создание этого накала, это как раз создание панического возможного настроя общества, — пояснил вице-премьер-министр.
Напомним, в марте глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи политических советников лидеров государств «нормандской четверки» призвал принять совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе.