Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о скорых переговорах стран без участия России.

Об этом пишет Корреспондент.

Алексей Резников заявил, что вскоре должны пройти переговоры в формате Украина – Франция – Германия, на которых не будет представителя РФ. По его словам, дипломатическое общение по этому вопросу начнется в скором времени.

— Я думаю, будет разговор трех лидеров стран «нормандского формата», без участия представителя Кремля, — сказал Алексей Резников.

Он добавил, что обострение на Донбассе со стороны России воспринимает как элемент информационной войны, которая является составляющей гибридного противостояния с РФ.

— Создание этого накала, это как раз создание панического возможного настроя общества, — пояснил вице-премьер-министр.

Напомним, в марте глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи политических советников лидеров государств «нормандской четверки» призвал принять совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе.