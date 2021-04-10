Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк убежден, что Конституционный суд должен быть расформирован, а конституционную юрисдикцию следует передать Верховному суду.

Об этом пишут на сайте политсилы.

Экс-премьер-министр заявил, что задача президента — обеспечить украинцам справедливость. Для этого, по его мнению, необходима реформа правосудия в стране.

— Президент должен был предложить конституционную реформу правосудия в Украине, обеспечить гражданам право на защиту и справедливость, а не подписывать антиконституционные указы и самому нарушать закон, гарантом которого он обязан быть, — сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что «Европейская солидарность» и «Батькивщина» подали в Конституционный суд представление об обжаловании указов президента об отстранении Александра Тупицкого.

— Хорошо, что сделали выводы с 2019-го года, когда не поддержали «Народный фронт» и Радикальную партию в защите Конституции, — добавил лидер партии.

По его мнению, Конституционный суд, как и отдельные его судьи, такие как Александр Тупицкий — уже давно антиконституционные.

Арсений Яценюк остается сторонником идеи ликвидации КС и наделение Верховного суда Украины конституционной юрисдикции.

— Теперь настало время для Верховного суда Украины и еще действующего состава Конституционного суда защищать Конституцию и Закон. Демократия — это институты, право, закон и справедливость. Враги демократии — диктаторы, популисты и невежды, — заключил Арсений Яценюк.

Ранее лидер «Народного фронта» заявил, что сильные украинские Вооруженные Силы, которые адаптированы к стандартам НАТО — это способ быстрее сделать Украину членом Североатлантического альянса.