Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что отрабатывается возможность ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом США Джо Байденом.

Об этом Светлана Тихановская сказала во время прямого эфира на своем Youtube-канале, передает Корреспондент.

— Такая встреча (с Владимиром Зеленским, — прим.) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась, — подчеркнула Светлана Тихановская.

Кроме того, она подтвердила, что встреча с новым президентом США Джо Байденом находится в процессе подготовки.

— Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи — COVID-19, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется или откладывается из-за карантинных ограничений, — добавила лидер оппозиции.

Она также отметила, что получает последние новости от посла США в Беларуси Джулии Фишер.

Напомним, в Беларуси были заблокированы счета оппозиционерки Светланы Тихановской.