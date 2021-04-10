Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Турции, начал встречу с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, передает Корреспондент.

— По прилету в Стамбул вместе с первой леди Еленой Зеленской глава украинского государства прибыл в резиденцию президента Турецкой республики – дворец Хубер, где его встретил Реджеп Тайип Эрдоган, — говорится в сообщении.

Президенты Украины и Турции приветствовали друг друга и прошли к месту проведения встречи с глазу на глаз.

Сегодня утром Владимир Зеленский прибыл в Турцию для встречи с лидером государства.

Ранее сообщалось, что усиление карантина в Турции в период с 13 апреля до 12 мая никак не повлияет на прием туристов из Украины.