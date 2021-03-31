Усиление карантина в Турции в период с 13 апреля до 12 мая никак не повлияет на прием туристов из Украины.

Как сообщает Европейская правда, в этом заверили в посольстве Турции в Украине.

— По правилам безвизового режима между Украиной и Турецкой Республикой, граждане Украины могут находиться в Турецкой Республике 90 дней за последние 180 дней, — прокомментировали в ведомстве.

В посольстве напомнили, что для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорт, пригодный еще 5 месяцев на момент въезда, обратный билет, подтверждение пребывания (бронь отеля или нотариальное приглашение от гражданина Турции), деньги (50 долларов на 1 день пребывания).

Для посадки на самолет необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщалось ранее, турецкие ученые в ближайшее время приступят к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от коронавируса. Ее планируют применять уже в этом году.