Российская сторона отказалась участвовать в заседании стран-членов ОБСЕ по концентрации ею военных сил на границе с Украиной.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на представительство Соединенных Штатов в организации.

— Россия отказалась участвовать в сегодняшнем заседании ОБСЕ с Украиной, чтобы объяснить свою необычную военную концентрацию на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, — говорится в сообщении.

Представительство США выразило сожаление из-за решения Москвы «не пользоваться этой возможностью успокоить опасения и снизить риски, как это предусмотрено Венским документом».

Как сообщалось, 10 апреля Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать объяснения России по концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Напомним, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о скорых переговорах стран без участия России.