Умышленным убийством назвал Коронерский суд Лондона смерть в марте 2018 года российского бизнесмена Николая Глушкова, критиковавшего президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на BBC.

Суду были предоставлены улики, говорящие, что смерть Николая Глушкова была представлена как самоубийство, но в ней участвовал другой человек.

Бизнесмен выехал из России и получил политическое убежище в Великобритании после того, как был обвинен в хищении средств компании на посту замдиректора Аэрофлота, в 2017 году он был осужден в России заочно на восемь лет лишения свободы.

12 марта 2018 года Николай Глушков был найден мертвым в его доме дочерью Натальей. Это произошло через неделю после отравления «Новичком» в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В предоставленном суду заключении патологоанатома говорится, что нанесенные Николаю Глушкову повреждения вызваны тем, что кто-то сзади держал его за шею и задушил собачьим поводком. Рядом с телом убийца оставил лестницу-стремянку, возможно, пытаясь инсценировать самоубийство, сообщает The Guardian.

При этом у погибшего отсутствуют травмы, указывающие на схватку или удерживание, как и защитные травмы верхних конечностей.

Суд постановил, что по собранным уликам Николай Глушков умер в результате предумышленного убийства.

Он был близким другом российского олигарха Бориса Березовского, критиковавшего Путина и найденного повешенным в своем доме в Англии в 2013 году. Суд не смог установить, был ли Борис Березовский убит или покончил жизнь самоубийством.

Николай Глушков также был последовательным критиком Кремля, отмечает The Guardian. Он дружил не только с Борисом Березовским, но и с бывшим разведчиком Александром Литвиненко, который был отравлен в 2006 году радиоактивным полонием, Великобритания обвинила в преступлении российские спецслужбы.

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