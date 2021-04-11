Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России.

Об этом пишет РБК-Украина.

Президент отметил, что выступает за территориальную целостность Украины и своей страны.

— Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма, — отметил он.

Лидер государства также поддержал Крымскую платформу.

— Мы заявили, что поддерживаем Крымскую платформу, инициативу Украины, которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму, — добавил президент Турции.

Сообщается, что об этом турецкий лидер сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.