Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России.
Об этом пишет РБК-Украина.
Президент отметил, что выступает за территориальную целостность Украины и своей страны.
— Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма, — отметил он.
Лидер государства также поддержал Крымскую платформу.
— Мы заявили, что поддерживаем Крымскую платформу, инициативу Украины, которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму, — добавил президент Турции.
Сообщается, что об этом турецкий лидер сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России.
Об этом пишет РБК-Украина.
Президент отметил, что выступает за территориальную целостность Украины и своей страны.
— Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма, — отметил он.
Лидер государства также поддержал Крымскую платформу.
— Мы заявили, что поддерживаем Крымскую платформу, инициативу Украины, которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму, — добавил президент Турции.
Сообщается, что об этом турецкий лидер сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.