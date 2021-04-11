Руководство так называемой «ДНР» предварительно подготовило три различных варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину, среди которых и просьба оказать военную помощь.

Об этом пишет Украинская правда.

Украинским спецслужбам удалось получить тексты трех проектов писем, подготовленных «МИД ДНР» на имя президента России. Все они подписаны главарем ОРДО Денисом Пушилиным. По дипломатическим каналам и коммуникационным линиям между спецслужбами информация уже передана странам-партнерам Украины.

В первом варианте письма звучит просьба оказать военную помощь «республике». Во втором — принять «ДНР» в состав России. В третьем — признать независимость «ДНР» и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.

Все три варианта документа имеют одинаковую преамбулу. В ней Денис Пушилин благодарит Путина за «сочувственное отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевской власти с 2014 года».

Он также называет решение российского президента признать документы, выданные жителям «республик», и возможность вступления в гражданство РФ бесценными «для людей, которые чувствуют себя русскими по духу и считают своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое и культурное пространство».

Кроме того, Денис Пушилин высоко оценивает «посреднические усилия Российской Федерации в Минском переговорном процессе».

В подготовленных проектах отмечается, что «Минские соглашения и существующие договоренности никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие». После чего, в проектах письма говорится о том, что Украина, получая всестороннюю поддержку США и других западных партнеров и вопреки международным обязательствам, «решилась на силовое решение конфликта на нашей территории». Далее тексты писем отличаются.

В первом варианте Денис Пушилин просит Владимира Путина «оказать военную помощь, направленную на прекращение широкомасштабных военных действий и агрессии Украины». Аргументируется такая просьба целью не допустить жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Во втором варианте Денис Пушилин обращается с просьбой включить «ДНР» в состав России: «Прошу вас принять нашу республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великой державы Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства».

После этого в проекте письма главарь «ДНР» пишет, что при необходимости, жители «готовы повторно выразить свое волеизъявление, которое подтверждает желание присоединиться к своей исторической родине».

В третьем варианте письма содержится просьба к Владимиру Путину признать «ДНР» как «независимое демократическое правовое социальное государство».

Кроме того, Денис Пушилин просит президента России рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. В подготовленном «МИД ДНР» тексте также упоминается, что проект данного договора прилагается к письму.

Напомним, пророссийские боевики из так называемых «ЛНР» и «ДНР» спешно призывают в армию местных юношей в принудительном порядке.