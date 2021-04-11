Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался в поддержку минских соглашений: в их рамках необходимо снизить напряженность на Востоке Украины.

Он заявил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу, пишет ZN.ua.

— Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства... Мы хотим, чтобы было снижено напряжение на Донбассе, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие... Мы готовы предоставлять любую поддержку по этому вопросу, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган также выразил поддержку «Крымской платформе» и подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма».

Выступая на пресс-конференции вместе с Владимиром Зеленским, Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что конфликт будет урегулирован мирным путем, путем диалога, основанного на дипломатических обычаях, в соответствии с международными законами и территориальной целостностью Украины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России.