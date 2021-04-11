Обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

— Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, — прим.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны, — заявил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что «никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине». Кроме того, он подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.

— Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны, — добавил Дмитрий Песков.

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели первый телефонный разговор. Беседа двух лидеров состоялась на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских войск у границы Украины.