Варшава осуществляет активные меры по усилению режима санкций против Российской Федерации за агрессивные действия против Украины.

Об этом пишет РАР, ссылаясь на МИД Польши.

— Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине, — сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что конфронтационная политика России, которая традиционно поддерживается демонстративными движениями войск и провокационными военными учениями, а также широкомасштабная и агрессивная дезинформационная политика «особенно ярко проявляется в местах соприкосновения, где легко переложить вину за эскалацию на другую сторону конфликта».

Отмечается, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года.

— С середины марта случаев нарушения условий перемирия является втрое больше, чем в январе и феврале, что подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты, — подчеркивается в польском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Польши выразил обеспокоенность значительной концентрацией войск у границ с Украиной.

— Наше беспокойство, как и союзников, вызывает концентрация российских войск вблизи украинских границ, в частности в оккупированном Крыму и Черном море, — отмечают в польском внешнеполитическом ведомстве.

Увеличивают напряжение российские военные учения, которые в апреле должны состояться в разных частях России.

В МИД Польши отметили, что поддерживают тесные контакты с украинскими коллегами, а в этом году должны состояться еще как минимум несколько встреч на уровне министров и заместителей министров, а также и в многосторонних форматах, например в рамках Люблинского треугольника. А также подчеркивают, что Польша находится в кругу самых активных стран, которые поднимают вопрос российской агрессии на международной арене.

Как сообщалось, обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта.