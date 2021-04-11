Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа. Такое решение он принял из-за COVID-ограничений, при которых присутствовать на церемонии могут не более 30 человек.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что только 30 человек смогут присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского из-за мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса.

Джонсон решил отказаться от участия в церемонии и таким образом уступить свое место.

— Премьер-министр всегда хотел действовать так, как будет лучше для королевской семьи. Поэтому он не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше представителей королевской фамилии, — заявили в Даунинг-стрит.

Консервативная партия также объявила, что в связи со смертью принца Филиппа приостановит общенациональную кампанию перед местными выборами.

Ранее сообщалось, что принц Гарри планирует вернуться в Великобританию впервые за год, чтобы попрощаться с дедушкой принцем Филиппом, который скончался сегодня в возрасте 99 лет.