Принц Гарри планирует вернуться в Великобританию впервые за год, чтобы попрощаться с дедушкой принцем Филиппом, который скончался сегодня в возрасте 99 лет.

Об этом сообщает издание People.

Согласно новым COVID-правилам, Гарри должен на несколько дней отправиться на самоизоляцию и сделать тест на коронавирус. Только после этого он сможет присоединиться к королевской семье в часовне Святого Георгия, где будет лежать тело принца Филиппа.

Пока неизвестно, прибудет ли вместе с ним герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая вынашивает второго ребенка, а также их сын Арчи.

Интересно, что супруги до сих пор не опубликовали традиционное заявление в связи со смертью принца Филиппа.

Издание пишет, что 36-летний принц Гарри всегда был очень близок со своим дедом. Их часто ловили на публике улыбающимися. Они шутили и веселились на всех королевских мероприятиях.

Филипп также сыграл решающую роль в жизни принцев Уильяма и Гарри после смерти их матери, принцессы Дианы в 1997 году. Дело в том, что он сам потерял мать в детском возрасте, поэтому понимал внуков, как никто другой.

23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.

Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с «ранее существовавшим сердечным заболеванием».

Затем его перевели обратно в больницу короля Эдуарда VII, из которой 16 марта выписали.