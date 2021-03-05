Сына королевы Елизаветы Филиппа перевели в частную больницу в Лондоне после успешного оперирования сердца.

Об этом сообщает CNN.

В Букингемском дворце сообщили, что принц будет находиться под тщательным наблюдением специалистов, которые будут контролировать процесс выздоровления.

«После успешной процедуры, проведенной герцогом Эдинбургским в больнице Святого Варфоломея в среду, сегодня утром Его Королевское Высочество был переведен в больницу короля Эдуарда VII. Ожидается, что герцог останется в больнице для продолжения лечения в течение нескольких дней», — говорится в заявлении представителей семьи.

Напомним, 99-летнего принца Филиппа доставили в лондонский госпиталь имени короля Эдуарда VII.