Страны ОБСЕ осудили Россию за стягивание ее войск к границам с Украиной и призвали к деэскалации ситуации на Донбассе. Они выразили обеспокоенность в своем отчете после заседания, состоявшегося накануне, которое проигнорировала российская сторона.

Соответствующий документ оказался в распоряжении Радио Свобода.

10 апреля Украина инициировала специальное заседание ОБСЕ в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной сфере в Европе. Оно касалось наращивания Россией войск возле украинской границы и во временно оккупированном Крыму. Однако Россия в нем участия не приняла.

Португалия, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, выразила от имени блока обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и движением войск России возле украинских границ и в оккупированном Крыму. Страна призвала РФ принять меры для деэскалации ситуации на Донбассе, диалога и содержательных консультаций.

Кроме того, согласно тексту, Португалия и блок поддержали шаги Украины и «призвали стороны воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряженности».

Великобритания, со своей стороны, требует «большей прозрачности» относительно действий российской армии и предложила России ответить, почему она не сообщила ОБСЕ о своих действиях на границе.

Канада адресовала России вопрос о том, когда страна планирует завершить свою военную активность, а свои войска вернуть в места постоянной дислокации.

— Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не рутинные и предварительно запланированные военные учения. Германия, также выступая от имени Франции, указала на тревогу из-за масштабных передвижения военного контингента России на границе с Украиной, которую можно развеять надлежащими объяснениями, — говорится в отчете.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта.