Член британской королевской семьи принц Эндрю рассказал, как королева Елизавета II переживает уход из жизни супруга принца Филиппа.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Выступая на небольшой службе в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре в воскресенье, 11 апреля, принц Эндрю заявил, что смерть его отца, принца Филиппа, является «страшной потерей».

Сам принц также рассказал о своих переживаниях после смерти отца. Он сказал, что любит своего отца, который «всегда был тем, к кому можно было прийти».

Принц Эндрю рассказал, что Елизавета II переносит потерю принца Филиппа труднее, чем кто-либо другой из королевской семьи. Именно поэтому они приехали в Виндзорский замок, чтобы поддержать ее.

— Она описала это как огромную пустоту, которая осталась в ее жизни, – сказал принц Эндрю.

Младший сын Елизаветы II признался, что смерть принца Филиппа – это большое потрясение для них даже несмотря на его почтенный возраст и проблемы со здоровьем.

— Кто бы ни пытался подготовиться к чему-то подобному, это все равно страшное потрясение. И мы все еще пытаемся с этим смириться. И это очень, очень печально, – добавил принц Эдвард.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа. Такое решение он принял из-за COVID-ограничений, при которых присутствовать на церемонии могут не более 30 человек.