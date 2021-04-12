Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Об этом пишет российское издание «КоммерсантЪ».

Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

По данным российского издания, 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России, когда проходило тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

Из-за этого внутри России упали спрос и цены на электроэнергию. При этом Минэнерго сообщило, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не влияет на работу энергосистемы РФ.

В Прибалтике произошла обратная ситуация — цены резко выросли.

Например, 8 апреля Литва для компенсации импорта из Белоруссии и России повысила закупки из Польши (3,5 ГВт•ч) и Швеции (3,3 ГВт•ч). В итоге спотовые цены в Литве повысились на 4 евро за 1 МВт•ч, достигнув 51 евро за 1МВт•ч, отмечают аналитики «СКМ Маркет Предиктор». 11 апреля спотовая цена в Литве составляла около 40 евро.

Страны Прибалтики — одно из основных направлений экспорта для «Интер РАО». В 2019 году на Литву приходилось 33% поставок. Экспорт в Литву из центральной части РФ (в то время из Смоленской области транзитом через Белоруссию) составлял около 3,8 млрд кВт•ч, а из Калининградской области РФ — 2,6 млрд кВт•ч. Выручка «Интер РАО» от продаж в Литву за 2019 год — 20,5 млрд руб. В начале 2021 года на фоне холодной зимы экспорт в Прибалтику резко вырос, достигнув исторического рекорда, говорили в компании.

Выход стран Балтии из БРЭЛЛ приведет к небольшому снижению выручки и прибыли по направлению трейдинга «Интер РАО», говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», но не более 1% EBITDA для группы в целом.

— У решения стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, очевидно, вполне политический подтекст,— отмечает Владимир Скляр.

Ранее сообщалось, что глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко считает, что Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, финансирует режим Лукашенко и увеличивает свою энергетическую зависимость от России.

Также Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.