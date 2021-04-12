Правопопулистская партия Альтернатива для Германии приняла программу, с которой пойдет на выборы в Бундестаг, запланированные на сентябрь 2021 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle, цитирует Корреспондент.

На съезде партии делегаты значительно обострили некоторые формулировки программы по сравнению с проектом, внесенным руководством партии. Подавляющее большинство делегатов высказалась за выход Германии из ЕС.

— Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и основание нового европейского экономического сообщества и сообщества по интересам, — гласит программа.

Другое радикальное требование партии, поддержанное радикальным крылом политсилы, — запрет на воссоединение семей беженцев. Также программа предполагает возвращение контроля и «физических барьеров» на границах Германии, а также общенациональные референдумы, отказ от евро, запрет минаретов и поддержку традиционных семей.

В то же время в резолюции касательно политики борьбы с COVID-19 правопопулисты требуют завершения локдауна и обвиняют немецкие власти в насаждении «политики страха». Также радикалы отвергают «косвенное» принуждение к вакцинации, тестированию на коронавирус и масочный режим.

Напомним, премьер-министр Баварии Маркус Зедер и глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет готовы возглавить предвыборный список консерваторов в качестве кандидатов на пост канцлера Германии.