Бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что Украина может рассчитывать на своего партнера в части своевременных поставок военной техники – речь идет про F-15, F-16 и их аналоги.

Об этом он заявил в беседе для Еспресо.TV.

Новые единицы американских истребителей заменят устаревший авиапарк советской техники: своей отставки уже заждались Су-24 и Су-25.

— Я считаю, что это сейчас нужно ставить на повестку дня. В Америке звучат призывы и в том числе моих друзей, которые работают в этом секторе. Они предлагают предоставить по ленд-лизу, так сказать, Украине истребители, которые могли бы не то что там создавать угрозу России, нет, просто заменить этот парк, который у нас устарел, который надо выводить из использования, — поделился инсайдерской информацией Валерий Чалый.

Вместе с тем, по его словам, Украина нуждается в новых самолетах дозаправки, и новой системе радиолокации.

— Они нам нужны уже сейчас .. Это фиксация. Это не для того чтобы кого-то сразу бить. Нет, это фиксировать действия россиян в небе, это обороняться, — настаивает посол.

Дипломат отметил, что Украине пора задуматься об обороне и полном контроле воздушного пространства на своей территории, если Россия ринется в наступление.

— Мгновенное реагирование на полномасштабный конфликт требует не только санкционных и международных норм, но и действий. Надо готовиться закрыть небо над Украиной, потому что враг может продвинуться только в случае применения авиации. Непосредственно уже сейчас надо думать над этим моментом, — предостерег Валерий Чалый.

Напомним, французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.