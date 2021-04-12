Третий этап клинических испытаний CoronaVac в Бразилии показал: итоговая эффективность вакцины едва превышает 50%, что в разы уступает западным конкурентам — Pfizer и AstraZeneca. Врачи сомневаются, сможет ли китайская прививка защитить в достаточной мере от инфекции.

Об этом передает SCMP.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в воскресень, 12 апреля, но еще не прошло экспертную оценку, первичная эффективность CoronaVac против симптоматической инфекции Covid-19 составила 50,7%.

— Это ключевое испытание CoronaVac смогло продемонстрировать безопасность и эффективность новой вакцины против Covid-19, — говорится в исследовании.

Однако остальные в мире не разделяют оптимизма создателей препарата, уровень эффективности инактивированной вакцины, в которой используется мертвый материал вируса для запуска иммунного ответа, ниже, чем у мРНК-вакцины от западных производителей лекарств, таких как BioNTech-Pfizer и Moderna, продукция которых, как было доказано, превышает 90 процентов эффективности.

В то время как 50% — это порог для разрешения регулирующих органов на вакцины, более низкая эффективность китайских продуктов, в том числе продукта Sinovac, чья инактивированная инъекция эффективна на 79%, вызывает у медиков вопросы о том, смогут ли они сдержать распространение COVID-19 или большая часть иньекций не будет иметь никаких позитивных последствий.

Гао Фу, директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, заявил в субботу, что власти рассматривают два варианта «решения проблемы» низкой эффективности: корректировка дозировок и смешивание различных вакцин в допустимых пропорциях.

Напомним, Европейская комиссия добивается одобрения правительств ЕС для начала переговоров с Pfizer и BioNTech о закупке до 1,8 миллиарда доз их вакцины против COVID-19, которые будут доставлены в 2022 и 2023 годах.