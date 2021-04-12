В микрорайоне Соляные по улице Флотской, 63 без разрешения проводились земляные работы.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

«Выявлено проведение земляных работ при отсутствии разрешения на нарушение объектов благоустройства. Такие действия противоречат нормам ст. 26-1 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», пунктам 10.1., 10.2. Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в Николаеве. По требованию сотрудников департамента, земляные работы были прекращены, а на лицо, осуществлявшее земляные работы без разрешения, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 152 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В антикоррупционном департаменте попросили николаевцев вызвать полицию, в случае обнаружения возобновления работ в выходные дни.

Ранее при строительстве нового гипермаркета «Эпицентр» на перегоне в Николаеве повредили газовую трубу. Часть жителей микрорайона Широкая Балка осталась без газа, а в мэрии планируют обращаться в суд, чтобы запретить работы.