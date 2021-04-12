Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что в последние дни Кремль не получал запросов президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Об этом пишет Корреспондент.

— За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что президенту РФ «всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила Reuters, что президент снова предложил Путину пообщаться.

— Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога, — сказала Юлия Мендель.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта.



