Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал собрать внеочередное заседание, посвященное борьбе с пандемией. Он сообщил, что уже собрано более 120 голосов народных депутатов.

Об этом пишут на сайте политсилы.

В ходе согласительного совета пятый президент заявил, что в госбюджете на 2021 еще не запланированы деньги для покупки вакцины в количестве, достаточном для вакцинации миллионов украинцев.

— Цифры распространение коронавируса и, что самое страшное, цифры смертности в Украине приобретают характер европейских и мировых антирекордов. Противодействие пандемии давно уже должно было стать абсолютным приоритетом действий власти и повесткой дня парламента. Но мы видим, что у нас повестка дня внеочередных сессий состоит либо из неактуальных вопросов, либо по законодательному спаму, — заявил Петр Порошенко.

Он поблагодарил фракции, которые дали свои подписи за проведение внеочередного заседания: собрано 122 подписи, не хватает 28.

— В постановлении, которое мы требуем рассмотреть, есть чрезвычайно актуальные вопросы — начиная от анализа выполнения предыдущего постановления Верховной Рады и привлечения к ответственности тех, кто сорвал вакцинацию, защиту врачей, оборудование больниц, в том числе и кислородом. Тех, кто сорвал закупку лекарств, все процессы, которые спасают жизни людей и за нелепость и некомпетентность которых народ Украины платит цену от 200 до 490 жизней в сутки, — пояснил лидер «ЕС».

Он отметил, что встречался с врачами во многих медучреждениях, и «Европейская Солидарность» имеет комплексный антиковидний план.

— То, что вам сейчас пообещали, что у нас есть 10 миллионов, 20 миллионов — меморандумы о намерениях. Начинать надо с того, что в бюджете должны быть предусмотрены средства и уплаченная подписка. Если бы летом прошлого года деньги потратились на закупку вакцин, в декабре вакцины были бы. И сейчас у нас количество вакцинированных измерялось бы десятками миллионов. Я еще раз призываю — вакцинироваться нужно. Но нечем вакцинироваться. Ибо на 42-миллионную страну по состоянию на сейчас мы имеем чуть больше 500 тысяч вакцин за год коронавирусной болезни, — добавил Петр Порошенко.

Пятый президент просит правительство срочно внести проект изменений в бюджет и предусмотреть 5 миллиардов гривен на закупку вакцин.

Ранее лидер партии «Европейская Солидарность» обнародовал комплексную антиковидную стратегию и пошаговый план преодоления последствий пандемии.