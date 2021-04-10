Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко обнародовал комплексную антиковидную стратегию и пошаговый план преодоления последствий пандемии.

План стратегии опубликован на сайте политсилы.

О деталях стратегии он рассказал во время встречи с медработниками Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи на Киевщине.

— Цель этого плана — защита жизни и здоровья украинцев, преодоление пандемии, социальных последствий пандемии путем приобретения коллективного иммунитета от коронавирусной болезни, — сказал Петр Порошенко.

Он убежден, что нужно как можно быстрее получить достаточное количество вакцин, которое позволит сформировать коллективный иммунитет.

— Пока осталось в наличии немного меньше 200 000 вакцин индийского производства CoviShield. И 215 000 вакцин китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. К июню можно получить более 3 миллионов доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту, — призвал лидер «ЕС».

Пятый президент Украины также предложил обратиться к руководству компании Novavax, правительствам дружественных стран, которые завершают вакцинацию, для срочного предоставления Украине еще 10 000 000 доз вакцин.

Петр Порошенко потребовал увеличить расходы на закупку вакцин минимум на 5 миллиардов гривен. Для этого необходимо внести изменения в Государственный бюджет Украины.

— Украина должна немедленно создать инфраструктуру вакцинации. Среди предложений, которые разработала «Европейская Солидарность» — не только обеспечить наличие вакцины, но и тщательно проработать логистику для того, чтобы сотни тысяч украинцев ежедневно имели возможность сделать прививку. Подготовить инфраструктуру от холодильников до транспорта, от оборудования пунктов вакцинации к обучению персонала сейчас и уже, — добавил лидер фракции.

Кроме того, он настаивает на проведении заседания СНБО с привлечением представителей парламентских фракций, где обсудят исполнение плана по подготовке пунктов прививки, холодильных установок, транспорта, обучения медперсонала и ряд других вопросов.

Еще одна неотложная задача — расширение количества больничных коек с подведенным кислородом. Для этого Петр Порошенко выступил с инициативой открытия для COVID-пациентов ведомственных больниц.

— Мы требуем срочно передать больным ковидом все ведомственные больницы — Национальной академии медицинских наук, больницы МВД, больницы железной дороги, СБУ, Государственной пограничной службы, ГУД в Феофании и всех ведомственных больниц, поскольку они содержатся за счет средств налогоплательщиков, — отметил Петр Порошенко.

Он также призвал внести изменения в Государственный бюджет Украины для оснащения больниц кислородными станциями и закупки кислородных концентраторов.

Лидер «ЕС» потребовал обеспечить социальную защиту медиков в полном объеме.

— Мы требуем выплатить до копейки все обещанное, все надбавки, которые мы приняли в ВР. А у Кабмина мы требуем еженедельно отчитываться по выплате врачам, что он сделал по реализации антиковидного плана. Мы требуем застраховать не только жизнь, как это было сделано по нашему требованию, но и здоровье врачей. Наш законопроект уже год лежит в Верховной Раде, — напомнил Петр Порошенко.

Ведущие производители заканчивают разработку и испытание препаратов, облегчающих течение и лечение коронавируса. Пятый президент Украины видит смысл в заключении контрактов по поставкам в страну лекарств против COVID-19 после завершения их испытания.

По его мнению, важно также обеспечить экономическую защиту граждан, страдающих от последствий пандемии.

— Нам надо сейчас защитить людей путем продолжения налоговой скидки для физических лиц на 2021 и особенности налогообложения юридических лиц для тех, кто предоставляет сейчас благотворительную помощь больным и больницам. Вычислить расходы семей на тесты и лечение ковида с базового налогообложения физических лиц, обеспечить бесплатными масками и средствами дезинфекции учреждения здравоохранения, учреждения образования, обеспечить пенсионеров, многодетные семьи. Нами вчера было принято решение, что «ЕС» с этой пятницы восстанавливает рассылку продуктовых пакетов, которые в прошлом году помогли десяткам тысяч семей удержаться, защититься и выжить, — сообщил Петр Порошенко.

Он призывает власти разработать и согласовать с международными партнерами паспорт вакцинации, который начнет действовать в Евросоюзе с 15 июня 2021 года.

— Мы требуем срочно разработать соглашение с партнерами, прежде всего с Евросоюзом, паспорта вакцинации, и чтобы вакцинированные наши граждане могли восстановить деловые, учебные, семейные и иные контакты с миром, — добавил лидер «Европейской Солидарности».

Также он отметил, что нужно обеспечить муниципальный и коммерческий доступ к вакцинам. При этом необходимо установить ограничения на цену вакцин, тестов, лекарств и предусмотреть ответственность за сделки с вакцинами.

— Местные бюджеты, а также частные инвесторы имеют возможность профинансировать закупку вакцин и организовать прививки. Однако власти неэффективно использует свои полномочия на получение вакцин и не способствуют, в частности, местным общинам в их получении, — заявил Петр Порошенко.

Пятый президент прогнозирует, что прививки надо будет периодически повторять.

— Ковид — это, к сожалению, надолго. Мы должны иметь собственную систему глубоко эшелонированной обороны от пандемии. Выход из этого — собственное производство вакцин, — убежден Петр Порошенко.

Он считает, что необходимо ввести механизмы государственно-частного партнерства для инвестирования в производство вакцин на территории Украины, создать для этого производственную мощность и приобрести необходимые лицензии.

Напомним, экс-президент Украины и лидер фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Петр Порошенко помог больнице в Борисполе получить новые кислородные концентраторы.