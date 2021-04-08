Экс-президент Украины и лидер фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Петр Порошенко помог больнице в Борисполе получить новенькие кислородные концентраторы.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Петр Порошенко также поблагодарил врачей за их преданную работу в сложнейшей эпидемиологической ситуации.

— Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал сейчас. Мы обращаемся ко всем производителям вакцин для того, чтобы поставки вакцин в Украине ускорились. Но хочу подчеркнуть, что решением Всемирной организации здравоохранения вакцины продаются только правительствам государств. Я уже обратился к социально ответственному бизнесу. Такие компании как Рошен, Coca-Cola, Unilever обратились с тем, чтобы им продали вакцины, чтобы облегчить бремя для бюджета. Это можно будет сделать тогда, когда выберут вакцины все государства мира. Я считаю, что это правильно, это справедливость. Что независимо от наличия средств человечество должно быть защищено , — заявил Петр Порошенко.

Политик добавил, что Верховной Раде нужно как можно быстрее доставить в Украину дозы качественной и проверенной вакцины Pfizer

— Вакцинироваться надо всем и немедленно. А проблема в другом - когда все убедились, что массовая вакцинация единственная даст коллективный иммунитет без большого количества жертв - вакцинироваться нечем. Потому на вопрос, где взять вакцину, власть не дала ответ. Пока осталось в наличии немного меньше 200 тысяч доз вакцины индийского производства CoviShield. И 215 тысяч доз вакцины китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. К июню можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту, — отметил глава парламентской фракции.

Он пообещал, что его партия поможет власти во всех продуктивных и полезных для украинцев начинаниях.

— Мы требуем от правительства заключить нормальную, конкретную сделку и обеспечить поставки до июня-июля месяца 3-4 млн доз вакцины, это должно быть прописано в контракте. Мы как оппозиция готовы включиться в переговорный процесс и выявление механизма обеспечения бесперебойного характера поставок, — сообщил лидер «Европейской Солидарности».

Бывший президент попросил дружественные Украине государства помочь ей получить еще 10 миллионов доз Pfizer.

— Это возможно сделать в ближайшие два месяца. И тогда у нас будет 15 млн доз. Я надеюсь, что удастся закупить вакцины и нашим муниципалитетом за счет средств местных бюджетов, чтобы защитить каждого жителя. Критически важно, чтобы 20 млн доз поступило в течение нескольких месяцев, — резюмирует Петр Порошенко.

Напомним, лучшей гарантией для безопасности украинского государства является Вашингтонский договор 1949 года, который положил начало Североатлантическому альянсу - объединению стран «свободного и демократического мира», уверен пятый президент Украины, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Петр Порошенко.