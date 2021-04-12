Китай запускает горячую линию для жалоб на исторических нигилистов, которые смеют критиковать компартию и курс генерального секретаря Си Цзиньпиня.

Об этом передает Guardian.

Проект разработали в преддверии 100-летнего юбилея правящей партии, чтобы следить за пользователями, ставящими под сомнению единственно правильную версию истории. Расправа над «историческими нигилистами» будет пообщряться.

Горячая людям позволяет людям сообщать о других интернет-пользователях, которые «искажают» историю партии, решаются раскритиковать ее руководство и политику, «клевещут» на национальных героев и «отрицают превосходство передовой социалистической культуры» в Интернете

— Некоторые со скрытыми мотивами ... распространяли в Интернете исторические нигилистические враки, злонамеренно искажая, очерняя и отрицая историю партии, — говорится в уведомлении Администрации киберпространства. Китая.

После всего нескольких часов работы такая горячая линия в Гонконге получила больше 2500 жалобов на критиков власти.

— Мы надеемся, что большинство интернет-пользователей будут активно играть свою роль в надзоре за обществом ... и с энтузиазмом сообщать вредную информацию, — говорится в сообщении.

«Исторический нигилизм» - это термин, используемый в Китае для описания общественного сомнения и скептицизма по поводу прошлого коммунистической партией Китая.

В уведомлении не уточняется, какие наказания будут применены к тем, о ком поступит сообщение по горячей линии, но пользователи сети в Китае уже сталкиваются с тюремным заключением и другими наказаниями за публикацию материалов, критикующих руководство, политику и историю страны.

Напомним, cуд в китайском Гуандуне приговорил к тюремному заключению 24 человекк, которые были причастны к сайту, где опубликовали сообщения о семье Си Цзиньпина. Администратора вики-форума приговорили к 14 годам за обсуждение в сети сведений о семье генсека Китая Си Цзиньпина.