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Запланированное на 12 апреля заседание Конституционного суда не состоянилось из-за неявки судей. На повестке был вопрос об увольнении с занимаемой им должности судьи КСУ Александра Тупицкого.

Об это передает ЛИГА, с опорой на свои источники в суде.

Александра Тупицкого в здание не пустила охрана: он уверял, что заказ Зеленского не освободил его от должностных обязанностей. Он обвинял охрану в срыве заседания и в том, что они препятствуют исполнению указа Зеленского.

— При всем уважении, пустить вас в здание суда не можем, – ответил сотрудник охраны.

Напомним, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк убежден, что Конституционный суд должен быть расформирован, а конституционную юрисдикцию следует передать Верховному суду.