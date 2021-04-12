В Кыргызстане прошел референдум по внесению изменений в Конституцию, президент получит дополнительные рычаги давления и больше полномочий — оппозиция колко окрестила поправки «‎Ханституцией».

Об этом передает местное агентство 24.kg.

По предварительным данным, 79,24% избирателей Кыргызстана (более 1 миллиона человек) проголосовали за принятие проекта новой конституции, направленной, в первую очередь, на усиление президентских полномочий. Против высказались 13,66% проголосовавших (181 тысяча человек), заявил в воскресенье, 11 апреля, ЦИК страны после обработки более 98 процентов бюллетеней на конституционном референдуме.

Явка избирателей на референдуме составила 36,25%. Окончательные результаты референдума будут подведены в ближайшие 10-15 дней.

— За это время мы успеем рассмотреть все жалобы и определить итоги голосования, — указала глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова.

Новая редакция конституции предусматривает переход от парламентско-президентской республики к президентской форме правления. Кроме того, предполагается ввести институт Народного курултая (Народного собрания) и сократить число депутатов парламента со 120 до 90, значительно ослабив его влияние на государственные решения в стране.

Инициатором поправок выступил победивший на досрочных президентских выборах в январе Садыр Жапаров. В один день с выборами главы государства в Кыргызстане прошел референдум по изменению формы государственного правления. Переход к президентской республике поддержали более 80 процента избирателей.

Радио Аззатык отмечает, что явка стала самой низкой за последние годы, едва набрав даже формальные 30%, чтобы референдум мог считаться легитимным.

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