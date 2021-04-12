Работа управлений и департаментов Николаевского горсовета блокируется бюджетной комиссией. В течение 3 месяцев чиновники занимаются работой с документов, вместо выполнения серьезных задач.

Об этом в эфире программы «Діалог» на ТРК МАРТ заявила глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.

Депутат считает, что причиной сложившейся ситуации может быть некомпетентность либо халатность главы бюджетной комиссии Федора Панченко.

— Сегодня заблокирована работа управлений и департаментов бюджетной комиссией. Фактически, почти 3 месяца, управления и департаменты распорядителей средств занимались работой с документами, но ничего глобального мы не видели, а это должно было происходить. Почему так произошло, я не знаю. Возможно, это некомпетентность главы бюджетной комиссии, может это халатность. Но знаю, что депутаты не вовремя получали документы, которые должны были выходить на комиссии, — сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, ранее Татьяна Домбровская пригрозила, что будет давать николаевцам, которые жалуются на проблемы с незаконченными ремонтами в подъездах и учреждениях социальной сферы, номера телефонов членов бюджетной комиссии, чтобы они лично объясняли почему не выделяются деньги из городского бюджета на решение данных проблем.