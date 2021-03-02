Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская пригрозила членам депутатской комиссии по вопросам бюджета, если те не согласуют выделение финансирования для работы Департамент энергоэффективности в 2021 году.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент НикВести.

Татьяна Домбровская пришла на заседание с заместителем мэра по вопросам энергоэффективности Дмитрием Лазаревым и попросила депутатов объяснить, почему бюджетная комиссия не рассматривает вопросы финансирования данной сферы.

— У меня есть вопрос, как у депутата. Сегодня департамент давным-давно направил на комиссию письмо, которое должно было быть рассмотрено на комиссии. Но этого не происходят. У меня вопрос, как у депутата, мы пытаемся вернуть систему, которая действовала в прошлом созыве? У меня вопрос ко всем коллегам, — поинтересовалась Татьяна Домбровская.

В ответ на это глава комиссии, представитель партии «Пропозиція» Федор Панченко сообщил коллеге, что ранее было принято решение, что бюджетная комиссия не будет рассматривать пообъектные росписи, пока все распорядители бюджетных средств не подадут их для изучения депутатов.

— На позапрошлом заседании мы проговаривали, что мы приняли решение рассматривать распорядителей денег одновременно, чтобы депутаты могли видеть всю информацию, — отметил Федор Панченко.

Татьяна Домбровская сообщила присутствующим, что на сегодняшний день поступают жалобы от жителей Николаева на то, что на ряде объектов работы по замене окон не были завершены. В связи с этим, глава фракции «Слуга народа» попросила рассмотреть пообъектную роспись Департамент энергоэффективности Николаева и согласовать ему финансирование.

— Очень много людей обращаются с проблемой, что поменяли у них окна (в подъездах, - прим.) но нет откосов. Хорошо, мы как-то пережили весну. Но мы не можем сегодня ничего сделать, потому что комиссия не рассматривает никого и ничего. Вы не хотите слушать коллег, не хотите выделять деньги. Я не понимаю, какая у вас причина, — добавила Татьяна Домбровская.

Ее коллега по партии, депутат Наталья Горбенко также попыталась пояснить Татьяне Домбровской, что бюджетная комиссия не может приступить к рассмотрению документов и согласованию финансирования, пока все бюджетные распорядители не передадут их на рассмотрение комиссии.

— Это не комиссия не рассматривает, а чиновники не дали на комиссию документы. После сессии, когда 24 декабря был утвержден вопрос, что на бюджетную комиссию все распорядители дадут объектную расшифровку. На данный момент у нас 4 бюджетных распорядителей не хватает. Комиссия для того, чтобы быть последовательной в своей работе, хочет получить документы от всех распорядителей, — отметила Наталья Горбенко.

Члены комиссии также обратились к Дмитрию Лазареву и попросили его обратиться к мэру Александру Сенкевичу и попросить его поторопить чиновников в вопросе подготовки и передачи документов на рассмотрение комиссии.

В ответ на это Татьяна Домбровская пригрозила, что будет давать николаевцам, которые жалуются на проблемы с незаконченными ремонтами в подъездах и учреждениях социальной сферы, номера телефонов членов бюджетной комиссии, чтобы они лично объясняли почему не выделяются деньги из городского бюджета на решения данных проблем.

— Вы знаете, я с удовольствием буду предоставлять николаевцами ваши номера телефонов, тем людям, которые сегодня находятся без соответствующих окон, без законченных ремонтов в садах и школах. И вот вы им и рассказываете почему так происходят, — заявила Татьяна Домбровская.

В итоге после продолжительного обсуждения глава фракции «Слуга народа» поблагодарила депутатов за то, что они выслушали ее и вице-мэра и сказала, что она надеется на то, что работа городского совета изменится в лучшую сторону.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская ранее заявляла, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавит бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что он также будет нести ответсвенность за назначение Дениса Денисенка, и что, по его мнению, он сможет пересмотреть его работу и наполнить ее новым смыслом.

Отметим, что Денис Денисенко во время выборов мэра Николаева и Николаевского городского совета руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской. На выборах мэра Татьяна Домбровская заняла третье место с результатом 12,34%. Проиграв мэрскую гонку, Татьяна Домбровская стала депутатом горсовета и возглавила фракцию «Слуги народа».

Денис Денисенко и Татьяна Домбровская

Отметим, что Департамента энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Игорь Дятлов во время предтавления своей предвыборной программы "Теплый дом", ноябрь 2015 года

Также отметим, что несмотря на критику в адрес действующего мэра Николаева Александра Сенкевича, после объявления результатов выборов Татьяна Домбровская заявляла о готовности занять любую должность в новом горсовете.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный считает необходимым ликвидировать Департамент энергоэффективности.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета вместо его ликвидации.