Мининформации Беларуси отказалось продлевать лицензию на вещание для независимого телеканала Euronews, на его замену вышел российский телеканал «Победа», который, как отмечается, будет распространять передачи с повышенным градусом «патриотизма».

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дополнительная ячейка пропаганды РФ развернется с масштабной программой: будут показывать российские фильмы и сериалы про войну, интервью с «историками» и «экспертами», а также «классику советского военного кино».

— Надеемся, новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны, — говорится в заявлении Министерства информации страны.

Напомним, журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим разгона митинга в Минске, приговорили к двум годам лишения свободы.