ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» во исполнение решения исполнительного комитета Николаевского городского совета остановило подачу теплоносителя на 90 из 92 городских котельных. Оставшиеся две котельные продолжают отапливать Николаевскую БСМП и Родильный дом №1.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— Отопительный сезон прошел безаварийно — этому способствовала качественная подготовка предприятия к нему. Небольшие аварии, которые возникали в ходе отопительного периода, были связаны в основном с погодными условиями, в частности, порывистым ветром и обледенением, устранялись оперативно в течение нескольких часов. Уже есть план работы и на межотопительный период — это чистка котлов, гидравлические испытания котельного оборудования и тепловых сетей, замена дефектных участков трубопроводов, выполнения изоляционных работ, реконструкция теплосетей (около 1 км в двухтрубном исчислении), дальнейшие работы по модернизации котельных в рамках проекта Всемирного банка (ул. Самойловича, 42, ул. Новозаводская, 48А), — комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
Ранее сообщалось, что из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти 400 миллионов гривен.
ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» во исполнение решения исполнительного комитета Николаевского городского совета остановило подачу теплоносителя на 90 из 92 городских котельных. Оставшиеся две котельные продолжают отапливать Николаевскую БСМП и Родильный дом №1.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— Отопительный сезон прошел безаварийно — этому способствовала качественная подготовка предприятия к нему. Небольшие аварии, которые возникали в ходе отопительного периода, были связаны в основном с погодными условиями, в частности, порывистым ветром и обледенением, устранялись оперативно в течение нескольких часов. Уже есть план работы и на межотопительный период — это чистка котлов, гидравлические испытания котельного оборудования и тепловых сетей, замена дефектных участков трубопроводов, выполнения изоляционных работ, реконструкция теплосетей (около 1 км в двухтрубном исчислении), дальнейшие работы по модернизации котельных в рамках проекта Всемирного банка (ул. Самойловича, 42, ул. Новозаводская, 48А), — комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
Ранее сообщалось, что из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти 400 миллионов гривен.