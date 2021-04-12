ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» во исполнение решения исполнительного комитета Николаевского городского совета остановило подачу теплоносителя на 90 из 92 городских котельных. Оставшиеся две котельные продолжают отапливать Николаевскую БСМП и Родильный дом №1.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— Отопительный сезон прошел безаварийно — этому способствовала качественная подготовка предприятия к нему. Небольшие аварии, которые возникали в ходе отопительного периода, были связаны в основном с погодными условиями, в частности, порывистым ветром и обледенением, устранялись оперативно в течение нескольких часов. Уже есть план работы и на межотопительный период — это чистка котлов, гидравлические испытания котельного оборудования и тепловых сетей, замена дефектных участков трубопроводов, выполнения изоляционных работ, реконструкция теплосетей (около 1 км в двухтрубном исчислении), дальнейшие работы по модернизации котельных в рамках проекта Всемирного банка (ул. Самойловича, 42, ул. Новозаводская, 48А), — комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Ранее сообщалось, что из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти 400 миллионов гривен.