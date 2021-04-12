Специалисты Госэкоинспекции обследовали парк «Богоявленский», расположенный в Корабельном районе города Николаева. В ходе обследования было установлено, что большая часть территории выровнена и засыпана толстым слоем грунта и строительных отходов (три участка общей площадью 59 528 м2).

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

«Разрешительных документов на проведение таких работ предоставлено не было. Общий размер ущерба, причиненного в результате использования не по назначению парка «Богоявленский» (складирование материалов), составляет 2 262 064 гривен», — говорится в сообщении.

Экологи отмечают, что парк «Богоявленский» отнесен к территории рекреационного назначения в городе Николаеве. В соответствии со статьей 63 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», на территории рекреационных зон запрещаются:

а) хозяйственная и иная деятельность, которая отрицательно влияет на окружающую среду или может помешать использованию их по целевому назначению;

б) изменения природного ландшафта и проведение других действий, противоречащих использованию этих зон по прямому назначению.

В инспекции добавили, что написали заявление в полицию по данному факту.

Ранее экологи зафиксировали сброс загрязняющей почву жидкости возле «Экотранса» в Николаеве.