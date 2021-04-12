Международная организация по запрещению химического оружия обвиняет Сирию в использовании хлора в ходе боев за город Саракеб в 2018 году.

Об этом передает Le Figaro.

Сирийские ВВС использовали ядовитый газ — хлор, который считается химическим оружием, в боях за Саракеб.

— Следственная группа ОЗХО «пришла к выводу, что подразделения сирийских военно-воздушных сил применили химическое оружие в Саракебе 4 февраля 2018 года, — говорится в заявлении организации.

Группа по выявлению и расследованию последствий применения химического оружия ОЗХО , отвечающая за выявление виновных в химических атаках, определила, что «есть разумные основания полагать», что военный вертолет сирийских ВВС нанес удар восточнее Саракеба, сбросив газовую бомбу.

— Цилиндр разорвался, и хлор разошелся на большую территорию, от чего пострадали 12 человек, — говорится в сообщении.

Несмотря на решительные возражения Сирии и ее союзников, включая Кремль, большинство государств-членов ОЗХО в 2018 году разрешили организации указать виновника химической атаки, а не просто задокументировать использование такого оружия. Сирийское правительство отрицает свою причастность к химическим атакам, утверждая, что передало все свои запасы химического оружия под международный надзор в соответствии с соглашением от 2013 года.

Напомним, доверие к выводу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что российского оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», выразили 56 стран-участниц организации. Всего их 193.