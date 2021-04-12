Дом отдыха «Конча-Заспа» Государственного управления делами разорвал договор о пользовании домом с главой Конституционного суда Александром Тупицким.

Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что такие действия дома отдыха «Конча-Заспа» Александр Тупички обжаловал в суде. В иске говорится, что ему стало известно о том, что Дом отдыха «Конча-Заспа» ГУД письмом от 20 ноября 2020 года в одностороннем порядке досрочно разорвал контракт пользования от 20 января 2020 года, согласно которому главе КС было передано в пользование помещения III класса , а именно - дом.

Поскольку, по мнению заявителя, Дом отдыха действовал вопреки требованиям нормативных актов и условиям договора пользования, был подан иск в суд о признании противоправным расторжения договора пользования в одностороннем порядке.

В материалах суда говорится, что «Конча-Заспа» сообщил заявителю о том, что на основании п.6.2 договора пользования разрывает его, учитывая наличие задолженности за пользование помещением и коммунальные услуги.

Напомним, запланированное на 12 апреля заседание Конституционного суда не состоялось из-за неявки судей. На повестке был вопрос об увольнении с занимаемой им должности судьи КСУ.