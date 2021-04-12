ЕС продлил действие санкций, введенных против Ирана за нарушение прав человека, до 13 апреля 2022 года и добавил в санкционный список еще восемь человек и три организации.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в коммюнике, обнародованном Советом ЕС.

— Совет добавил восемь человек и три организации к этому санкционному списку за их роль в жестокой реакции на демонстрации в Иране в ноябре 2019 года. Список теперь насчитывает 89 человек и 4 организации, — отмечают в публикации.

Санкции предусматривают запрет на въезд, замораживание активов и запрет экспорта в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и мониторинга телекоммуникаций.

Кроме того, гражданам ЕС и компаниям, зарегистрированным в ЕС, запрещено предоставлять доступ к средствам указанным лицам и организациям.

Впервые санкции были введены в 2011 году и с тех пор продолжаются ежегодно.

Напомним, Министерство иностранных дел Ирана подтвердило освобождение южнокорейского судна и его капитана по запросу Южной Кореи: Сеул поможет Тегерану с высвобождением средств из-под блокировки санкций США в южнокорейских банках.