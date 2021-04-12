Близкий друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти гостиничных комплексов на южном берегу Крыма и планирует вложить в их реконструкцию около 15 миллиардов рублей.

Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что Ротенберг владеет санаториями «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер» «Жемчужина» и гостиницей «Дача Рахманинова». Как сообщил представитель бизнесмена, бенефициаром этих объектов Аркадий Ротенберг стал в конце 2019 года.

Все санатории, кроме «Жемчужины», которая в настоящее время не работает, объединены в сеть «Курорты Крыма». Сейчас идет переоформление документов, примерно до лета этот процесс завершится, и Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов.

По данным журнала Forbes, состояние друга Владимира Путина составляет около 2,6 миллиардов долларов, он является одним из 50 самых богатых людей России.

Напомним, Украина готова поставлять питьевую воду в аннексированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающих на полуострове.