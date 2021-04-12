Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о новом элементе российской агрессии. По его словам, такого не было даже в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

Об этом говорится в интервью министра испанскому изданию EFE.

— В том, что происходит сейчас, есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году — в заявлениях российских чиновников начали раздаваться непосредственные угрозы уничтожить Украинское государство как таковое, — сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что угрозы звучат как от представителя России в нормандском формате Дмитрия Козака, так и от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

— Когда мы читаем все эти сообщения, мы понимаем, что российская стратегия может быть далеко идущей, и мы должны подготовиться к полной обороне нашей страны в условиях повышения ставок Россией. Мы надеемся, что при таких обстоятельствах наши друзья и партнеры будут солидарны с Украиной и помогут нам защитить нашу страну, — подчеркнул министр.

Глава украинского МИД добавил, что Украина не хочет войны и рассчитывает на решение конфликта политико-дипломатическим путем.

Ранее представитель Кремля пригрозил, что наступление украинских войск на Донбассе «станет началом конца Украины». Он также заявил, что Россия будет защищать «население Донбасса» в случае необходимости.

Напомним, российская сторона отказалась участвовать в заседании стран-членов ОБСЕ по концентрации ею военных сил на границе с Украиной.