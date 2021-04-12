Украина ведет переговоры с ОАЭ о поставке 5 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinopharm.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Этот вопрос обсуждали во время поездки в ОАЭ украинской делегации с участием вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Как сообщили в пресс-службе, эмиратская компания вместе с китайским производителем Sinopharm наладила производство инактивированной вакцины Hayat-Vax COVID-19:

— На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодня у завода в ОАЭ мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021-го, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год, — сказано в сообщении.

По данным разработчика, эффективность вакцины производства Sinopharm — 79,3%. Во время исследований в ОАЭ препарат показал эффективность в 86%.

Как сообщалось, третий этап клинических испытаний CoronaVac в Бразилии показал: итоговая эффективность вакцины едва превышает 50%, что в разы уступает западным конкурентам — Pfizer и AstraZeneca. Врачи сомневаются, сможет ли китайская прививка защитить в достаточной мере от инфекции.