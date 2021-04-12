Министры иностранных дел государств «Большой семерки» выразили поддержку Украине и призвали Россию прекратить провокации на украино-российской границе и в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Британии.

— Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами, — сказано в заявлении.

Его подписали руководители внешнеполитических ведомств США, Канады, Соединенного Королевства, Франции, Германии, Италии и Японии, а также глава дипломатии ЕС.

Дипломаты отметили «подход Украины, который основывается на сдержанности», а также выразили обеспокоенность в связи с переброской российских войск к границе и в оккупированный Крым.

Министры в очередной раз подтвердили, что G7 поддерживает территориальную целостность и государственный суверенитете Украины, а также ценят усилия Германии и Франции в нормандском формате, направленные на выполнение Минских договоренностей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское вторжение — вполне реальная возможность, к которой готовится Украина.