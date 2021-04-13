Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. По его мнению, РФ не планирую полномасштабного вторжения.

Об этом он сказал в интервью TIME.

По словам Зеленского, если бы Россия действительно имела намерение вторгнуться, ее войска "могли бы постараться чуть больше" (как это было во время вторжения в Украину в 2014 году), чтобы сохранить некий элемент неожиданности".

— Зато россияне поступили наоборот. Они распространили кадры своего военного накопления в социальных сетях. Они отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря, и собрали на границе десятки тысяч военнослужащих — больше всего после аннексии Крыма Россией семь лет назад, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Россия предупредила США, что поддержка Украины может перейти в более широкую войну.

— Мы не утверждаем, что будет настоящая эскалация. Возможно, это просто ни в чьих интересах, — добавил президент Украины.

Ранее Владимир Зеденский заявил, что российское вторжение — вполне реальная возможность, к которой готовится Украина.