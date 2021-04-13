Департамент капитального строительства ОГА собирается заключить договор на разработку проекта по установке 72-метрового флагштока и реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве с ООО «Урбан Констракт».

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Как сообщалось, чиновники объявили тендер по разработке проекта на сумму в 1 миллион 14 тысяч гривен в конце марта. Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 5 мая должен будет изготовить необходимую проектно-сметную документацию.

В соответствии с тендерным заданием, проектант должен будет не только предусмотреть установку 72-метрового флагштока, но и его привязку к местности с проектированием опорной фундаментной части, выполнить постамент, благоустроить прилегающую территорию, ориентировочной площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Дополнительно предусмотреть ремонт электроосвещения парка, устройств системы видеонаблюдения, устройств поливочного водопровода и озеленение территории.

Тендер был объявлен по упрощенной процедуре, в связи с этим ОГА должна заключить договор с единственным участником, подавшим заявку, если его документы соответствуют требованием. ООО «Урбан Констракт» предложило за свои услуги 915 882 гривны. На данный момент идет этап квалификации победителя.

Отметим, что эта же фирма занималась проектированием Соборной площади. Тогда Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заплатил 1,5 миллиона гривен компании «Урбан Констракт» за изготовление проекта реконструкции Соборной площади.

Позже им отдали еще 200 тысяч гривен за услуги по авторскому надзору за работами.

Напомним, что СБУ открывала дело по подозрению в завышении цены реконструкции. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант) и одесской «БВК Пик-Строй» (подрядчик).

При этом, после запуска фонтанов на пощади возникла проблема со скоплением воды. Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что проблема со скоплением воды на площади и плохой работой ливневок связаны с тем, что при установке плитки работники фирмы подрядчика не выдержали необходимый уклон.