Департамент капитального строительства Николаевской ОГА собирается потратить на разработку проектно-сметной документации по установке 72-метрового флагштока с флагом Украины более миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Чиновники объявили тендер по разработке проекта на сумму в 1 миллион 14 тысяч гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 5 мая должен будет изготовить необходимую проектно-сметную документацию.

В соответствии с тендерным заданием проектант должен будет не только предусмотреть установку 72-метрового флагштока, но и его привязку к местности с проектированием опорной фундаментной части, выполнить постамент, ориентировочной площадью 2,5 тысячи метров квадратных, с благоустройством прилегающей к нему парковой территории. Дополнительно предусмотреть ремонт электроосвещения парка, устройств системы видеонаблюдения, устройств поливочного водопровода, и озеленение территории.

На данный момент в тендере идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен будет состояться 9 апреля.

Ранее стало известно, что в ОГА решили отремонтировать 2,5 тысячи квадратных метров сквера вокруг гигантского флага вместо 100 заявленных раньше.

Напомним, речь идет о выделении 5 миллионов из областного бюджета на разработку проектной документации по установке 72-метрового флагштока с флагом Украины. Ранее в УКСе заявили о реконструкции 100 квадратных метров сквера «Юных героев» возле флагштока.

Ранее сообщалось, что глава фракции «За майбутнє» в Николаевском облсовете Александр Плиткин, проголосовавший за вынесение вопроса об установке флага-гиганта на сессию, заявил, что будет поддерживать данный проект и на сессии.

Также глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Талпа объяснил, что проголосовал за вынесение на сессию вопроса, потому что до заседания руководство области пообещало предоставить депутатам информацию о новых источниках финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ, член фракции «Пропозиція» Александр Мосин рассказал, что его однопартийцы, вероятнее всего, не поддержат установку в Николаеве 72-метрового флага, если в ОГА не предложат дополнительные источники финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам науки и образования, член фракции «ОПЗЖ» Евгений Горбуров считает установку флага и обустройство части сквера в центре Николаева неплохим проектом. Он также готов его поддержать при условии, если будет софинансирование из госбюджета и/или от бизнеса.

Ранее сообщалось, что депутаты комиссии областного совета по вопросам бюджета не согласовали выделение денег на разработку проекта по установке 72-метрового флагштока и обустройства части сквера в центре Николаева.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.

Заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.