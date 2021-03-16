Депутаты областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока.

Такое решение было принято на заседании сессии во вторник, 16 марта, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, общая стоимость данного проекта возросла до 27 миллионов гривен. Губернатор Виталий Ким пообещал, что из госбюджета выделят 14 миллионов гривен на покупку самого флагштока. Реконструкция сквера будет проходить за деньги местных бюджетов и, возможно, «ведущих предприятий области».

На рассмотрение сессии вынесли вопрос о принятии изменений в программу социально-экономического развития, которые предполагают включение реконструкции сквера с установкой огромного флага в перечень инвестиционных проектов.

Глава фракции «Пропозиція» Андрей Волков заявил, что его политсила не поддержит проект, если в него не внесут правки, которые добавят средства госбюджета как источник финансирования.

— Если мы говорим, что будут привлекаться средства государственного бюджета и других источников, то, по моему мнению, нужно дополнить пункт второй (в проекте, — прим.). Если источниками финансирования отмечены городской и областной бюджет, тогда возникает вопрос — а где государственный бюджет и другие источники финансирования? Мы (фракция, — прим.) будем голосовать за проект решения, если будут внесены изменения, — сказал Андрей Волков.

Такое же мнение высказал представитель «Европейской солидарности» Михаил Талпа.

— Давайте сбалансируем эту историю и сделаем ее понятной для людей. Уже три недели все по Николаевской области тупо пиарятся на этой теме. И абсолютно плевать — флаг-не флаг, просто попиариться, — отметил он.

В итоге Анна Замазеева поставила на голосование внесение изменений в программу с предложением Андрея Волкова и Михаила Талпы.

Такой проект поддержали 37 депутатов из 55 присутствующих. Трое депутатов проголосовали «против», двое — воздержались и 13 не принимали участия в голосовании.

Отметим, что областной совет еще не рассматривал внесение изменений в бюджет, которые предполагают выделение 5 миллионов на данный проект.

Ранее стало известно, что в ОГА решили отремонтировать 2,5 тысячи квадратных метров сквера вокруг гигантского флага вместо 100 заявленных раньше.

Напомним, речь идет о выделении 5 миллионов из областного бюджета на разработку проектной документации по установке 72-метрового флагштока с флагом Украины. Ранее в УКСе заявили о реконструкции 100 квадратных метров сквера «Юных героев» возле флагштока.

Ранее сообщалось, что глава фракции «За майбутнє» в Николаевском облсовете Александр Плиткин, проголосовавший за вынесение вопроса об установке флага-гиганта на сессию, заявил, что будет поддерживать данный проект и на сессии.

Также глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Талпа объяснил, что проголосовал за вынесение на сессию вопроса, потому что до заседания руководство области пообещало предоставить депутатам информацию о новых источниках финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ, член фракции «Пропозиція» Александр Мосин рассказал, что его однопартийцы, вероятнее всего, не поддержат установку в Николаеве 72-метрового флага, если в ОГА не предложат дополнительные источники финансирования.

Глава комиссии облсовета по вопросам науки и образования, член фракции «ОПЗЖ» Евгений Горбуров считает установку флага и обустройство части сквера в центре Николаева неплохим проектом. Он также готов его поддержать при условии, если будет софинансирование из госбюджета и/или от бизнеса.

Ранее сообщалось, что депутаты комиссии областного совета по вопросам бюджета не согласовали выделение денег на разработку проекта по установке 72-метрового флагштока и обустройства части сквера в центре Николаева.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.