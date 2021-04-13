Власти Украины ожидают, что первый пересмотр программы stand-by с МВФ состоится в первой половине текущего года.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью РБК-Украина.

— В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков, — сказал Олег Устенко.

По его версии, к этому времени должно быть сделано все, что предусмотрено программой.

— И, по большому счету, уже многое сделано. В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость, — добавил советник президента.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.