В Германии природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в суд Гамбурга с иском об отмене решения регулятора, разрешившего строительство «Северного потока-2» в немецких водах.

Об этом сообщает Корреспондент.

— Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства Северного потока-2. Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее <...> Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии, — сказано в сообщении.

Отметим, что немецкий регулятор выдал разрешение на строительство 14 января 2021 года, на следующий день его оспорили экологи.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило этот протест 1 апреля. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о назначении спецпредставителя для участия в переговорах по остановке строительства газопровода «Северный поток-2».