Житель Луганщины, бежавший с оккупированной части Луганщины в российское Гуково, пожаловался местным пропагандистам на уровень жизни в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказал о реальной ситуации во время опроса, который проводила съемочная группа из Ростова-на-Дону. Видеозапись небольшого интервью опубликовал представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

— Я не совсем местный. Я с ЛНР. Я смотрю, что там и что здесь... В общем, ехали сюда с большой надеждой... Разочарование. Разочарование в уровне зарплат, в уровне жизни... Ожидали — богатейшая страна, большие возможности, а оказалось не совсем так, — рассказал мужчина на записи.

Опрос в городе Гуково (Ростовская область). Какой-то мужик жалуется, что переехал из ЛНР, надеясь на лучшую жизнь в процветающей России. А в итоге оказалось, что в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО.



Реальность отличается от картинки из телевизора pic.twitter.com/O9WnXviS0t — Денис Казанський (@den_kazansky) April 12, 2021

Ранее сообщалось, что запустившая в медиа фейк о «распятом мальчике в трусиках» Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку.